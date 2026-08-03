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Agosto si apre con una leggera pioggerellina, ma il gran caldo non molla

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto

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agosto si apre con una leggera pioggerellina
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Agosto si apre con una leggera pioggerellina, ma il gran caldo non molla. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Agosto si apre con una leggera pioggerellina, ma il gran caldo non molla

Nella notte si può assistere a episodi di pioggia leggera. La temperatura si attesta intorno ai +28,1°C, con una percezione di +33,6°C. La copertura nuvolosa è elevata, raggiungendo il 78%, e la velocità del vento varia tra i 14,9 km/h da Nord-Nord Ovest.

Durante la mattina, le condizioni non migliorano significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle prime ore del giorno. La temperatura scende leggermente, attestandosi sui +25,5°C alle 6. La copertura nuvolosa rimane alta, intorno al 98%, e la velocità del vento è moderata, con valori attorno ai 9 km/h.

Con l’arrivo del pomeriggio, si assiste a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si presenta con nubi sparse e si registrano temperature in aumento, che raggiungono i +34°C. La velocità del vento è contenuta e le probabilità di precipitazioni scendonno drasticamente, attestandosi a un 1%.

Infine, nella sera, il meteo continua a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che calano fino a +27,2°C. La copertura nuvolosa è ridotta e la velocità del vento si mantiene bassa, intorno ai 11,3 km/h. Tuttavia, si prevede un ritorno della pioggia leggera nella tarda serata, con precipitazioni attese a partire dalle 22.
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