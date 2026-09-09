Attualità
Agente libero dal servizio fa arrestare tre ladri
Operazione della squadra mobile di Biella nel centro di Gaglianico
Un’intuizione fuori dall’orario di servizio ha permesso alla Polizia di Stato di sventare un furto e arrestare tre malviventi a Gaglianico.
Agente libero dal servizio fa arrestare tre ladri
Nella serata del 7 settembre, un agente della Squadra Mobile della Questura di Biella, libero dal servizio, ha notato un furgone con tre persone a bordo che si aggirava con fare sospetto tra le villette del paese.
Insospettito dalle manovre, il poliziotto ha subito allertato un collega. I due agenti hanno seguito i movimenti del veicolo fino in via Italia, dove due dei tre occupanti, con il volto travisato, sono scesi per arrampicarsi lungo le tubature di un edificio e raggiungere un appartamento al secondo piano. Rimasti in appostamento, i poliziotti hanno atteso il rientro dei complici a bordo del furgone prima di bloccarne definitivamente la fuga.
La perquisizione del veicolo ha portato al recupero dell’intera refurtiva: cinque profumi di lusso e vari capi di abbigliamento per un valore di circa 1.750 euro, oltre a diversi attrezzi da scasso e materiale per il travisamento. La vittima, contattata nell’immediato, ha riconosciuto subito gli oggetti rubati. Nella disponibilità dei tre sono stati trovati anche altri gioielli e bigiotteria di probabile provenienza illecita.
L’arresto per furto in concorso è stato convalidato il 9 settembre dal Giudice. Per due degli arrestati è scattato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre per il terzo è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Biella.
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