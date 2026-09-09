Un’intuizione fuori dall’orario di servizio ha permesso alla Polizia di Stato di sventare un furto e arrestare tre malviventi a Gaglianico.

Agente libero dal servizio fa arrestare tre ladri

Nella serata del 7 settembre, un agente della Squadra Mobile della Questura di Biella, libero dal servizio, ha notato un furgone con tre persone a bordo che si aggirava con fare sospetto tra le villette del paese.

Insospettito dalle manovre, il poliziotto ha subito allertato un collega. I due agenti hanno seguito i movimenti del veicolo fino in via Italia, dove due dei tre occupanti, con il volto travisato, sono scesi per arrampicarsi lungo le tubature di un edificio e raggiungere un appartamento al secondo piano. Rimasti in appostamento, i poliziotti hanno atteso il rientro dei complici a bordo del furgone prima di bloccarne definitivamente la fuga.

La perquisizione del veicolo ha portato al recupero dell’intera refurtiva: cinque profumi di lusso e vari capi di abbigliamento per un valore di circa 1.750 euro, oltre a diversi attrezzi da scasso e materiale per il travisamento. La vittima, contattata nell’immediato, ha riconosciuto subito gli oggetti rubati. Nella disponibilità dei tre sono stati trovati anche altri gioielli e bigiotteria di probabile provenienza illecita.

L’arresto per furto in concorso è stato convalidato il 9 settembre dal Giudice. Per due degli arrestati è scattato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre per il terzo è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Biella.

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