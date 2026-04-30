Adunata degli alpini a Genova: presentato il programma. Attese 400mila penne nere, anche tra i gruppi della zona è partito il conto alla rovescia dopo la grande festa di dodici mesi fa.

Adunata degli alpini a Genova

A distanza di 25 anni, la città della Lanterna torna a essere il cuore dell’Adunata nazionale degli alpini. Un appuntamento attesissimo che porterà nel capoluogo ligure oltre 400mila persone tra alpini, familiari e visitatori, trasformando Genova in un grande spazio di incontro, memoria e festa. Il filo conduttore sarà il motto “Alpini faro per il futuro dell’Italia”, in continuità con i messaggi di pace e solidarietà delle ultime edizioni.

Mancano otto giorni all’evento e anche alla sezione Ana di Biella e nei gruppi locali i preparativi sono in corso. E’ soprattutto il programma, ricchissimo, a rappresentare il vero cuore dell’Adunata.

Il programma giorno per giorno

Si parte venerdì 8 maggio con l’apertura ufficiale. Alle 9 l’alzabandiera in piazza De Ferrari, seguito dall’omaggio ai Caduti all’Arco della Vittoria. Sempre in mattinata sarà inaugurata la Cittadella degli alpini ai Giardini Brignole, uno degli spazi centrali della manifestazione. Dalle 18.30, spazio alla suggestiva sfilata dei vessilli dal Porto Antico fino a piazza De Ferrari, con gonfaloni, labaro Ana e bandiere storiche, seguita dal saluto ufficiale della città.

Sabato 9 sarà una giornata intensa tra momenti istituzionali e spettacolo. Alle 10.30, a Palazzo Ducale, incontro internazionale con delegazioni estere e rappresentanti militari. Alle 13, sul lungomare di corso Italia, è previsto il lancio dei paracadutisti, mentre alle 16.30 nella Cattedrale di San Lorenzo sarà celebrata la messa. Nel tardo pomeriggio la sfilata del labaro Ana attraverserà il centro cittadino, seguita dai saluti ufficiali. Alle 20.30, il Teatro Carlo Felice ospiterà il concerto “Cori sotto la Lanterna”, mentre per tutta la giornata cori e fanfare animeranno le vie di Genova.

Il momento più atteso sarà domenica 10 maggio, con la grande sfilata. Dalle 9, partendo da piazza Corvetto, circa 90mila alpini attraverseranno il centro lungo via Roma, piazza De Ferrari e via XX Settembre fino a piazza della Vittoria. Qui il passaggio della “stecca” alla città di Brescia, che ospiterà la prossima Adunata, seguito dall’ammainabandiera.

Eventi, mostre e iniziative

Per tutta la settimana Genova sarà animata da oltre 200 tra cori e fanfare alpine, con esibizioni diffuse in chiese, teatri e piazze. Cuore pulsante sarà la Cittadella degli Alpini, dove conoscere da vicino attività, mezzi e missioni dell’Esercito e della Protezione civile Ana, con dimostrazioni e spazi interattivi.

Ampio spazio anche alla cultura, con mostre dedicate alla storia degli alpini tra Palazzo Ducale, il Museo dell’Accademia Ligustica, l’Archivio di Stato e Palazzo della Borsa. Non mancheranno iniziative collaterali come il Villaggio dell’Adunata tra piazza della Vittoria e Porto Antico, stand gastronomici, cartoline celebrative e annulli filatelici.

Per facilitare gli spostamenti sarà attivo l’“Adunata Ticket” per i mezzi pubblici, mentre negozi e locali aderiranno all’iniziativa “Amici degli Alpini” con offerte dedicate.

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