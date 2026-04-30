Auto usate: nel Biellese le vetture a rischio sono oltre 5.400. L’analisi dei dati emersi dall’indagine di Carfax.

Auto usate: nel Biellese le vetture a rischio sono oltre 5.400

Acquistare una vettura di seconda mano senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto. L’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report Carfax con la storia e le segnalazioni dei danni ha dichiarato di non esserne a conoscenza prima del controllo targa. Lo rivela una ricerca di Carfax, azienda leader nelle informazioni sulla storia dei veicoli.

Ebbene per quanto riguarda il Biellese, nella nostra provincia le autovetture usate a rischio sono circa 5.400.

Quanti rischi

Un dato che assume una dimensione ancora più concreta declinato sul Piemonte. Il 49% dei veicoli controllati su carfax.it in tutta Italia mostrava un rischio. Ad esempio un incidente, un danno pregresso, un’incongruenza nella storia di importazione oppure nel chilometraggio. Applicando questa percentuale alla regione, si stima che circa 119.000 veicoli potessero nascondere una storia problematica, forse mai comunicata al compratore.

Il quadro non cambia considerando soltanto le auto coinvolte in incidenti stradali o altri eventi che hanno causato danni documentati nel database Carfax. La percentuale è del 36%, pari a quasi 87.300 veicoli stimati con una storia di danni tra le auto usate compravendute in Piemonte nel 2025.

Il report non viene richiesto soltanto al momento dell’acquisto di un’auto, ma può essere utile anche in altre fasi della vita del veicolo. Pertanto, rapportando il dato all’intero parco circolante piemontese, si stima che oltre 1,5 milioni di auto presentino almeno un fattore di rischio. E che oltre 1,1 milioni abbiano subito danni o incidenti stradali. Numeri che rendono il controllo targa non più un optional, ma una necessità concreta per chiunque si appresti ad acquistare un’auto di seconda mano.

I dati delle province

A livello provinciale, è Torino a guidare la classifica piemontese. Con una stima di circa 59.600 veicoli venduti con almeno un fattore di rischio e circa 43.800 con una storia di danni documentata. Sul fronte del circolante, si stimano circa 808.000 auto con almeno un rischio e circa 594.000 con danni. Segue Cuneo con circa 16.600 veicoli venduti a rischio e circa 12.200 con danni, nel circolante circa 213.000 auto a rischio e circa 157.000 con danni. Al terzo posto Alessandria con circa 11.700 auto vendute a rischio e circa 8.600 con danni, nel circolante circa 145.000 vetture a rischio e circa 106.000 con danni.

Scorrendo la classifica, Biella presenta appunto oltre 5.400 auto vendute a rischio e circa 4.000 con danni, nel circolante circa 64.300 a rischio.

LEGGI ANCHE: Auto usate sempre più richieste sul mercato automotive. L’alimentazione preferita? Il diesel

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook