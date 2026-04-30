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Riapre una parte del parcheggione di via Cernaia
Nuovamente a disposione degli automobilisti il tratto lungo via Carso
Riapre una parte del parcheggione di via Cernaia. Nuovamente a disposione degli automobilisti il tratto lungo via Carso.
Riapre una parte del parcheggione
«All’inizio della prossima settimana riapriremo una parte del grande parcheggio di via Cernaia, precisamente la zona su via Carso che presenta meno criticità».
A darne notizia è il sindaco Marzio Olivero a seguito dei sopralluoghi effettuati dagli uffici municipali preposti e della Polizia urbana. La riapertura interessa circa un centinaio di posti auto, quasi la metà della capienza dell’intera area capace di ospitare almeno 250 vetture.
Per quanto riguarda la zona nord, lungo tutta via Cernaia, rimane la totale inagibilità a causa del forte degrado del manto stradale caratterizzato da numerose buche. In questo caso la riapertura potrà avvenire solamente dopo gli interventi di sistemazione, che dovranno essere effettuati dai privati, proprietari dell’area.
La chiusura è stata decisa dal comune con un’apposita ordinanza entrata in vigore mercoledì scorso a seguito dei cedimenti della sede stradale, potenziale pericolo per i numerosi utenti.
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