Addio bollo auto e moto, esulta Cirio: «Un impegno mantenuto».

Addio bollo auto e moto, esulta Cirio: «Un impegno mantenuto»

Il Governo ha deciso di eliminare la tassa regionale sulle auto di piccola e media potenza e le due ruote di tutte le cilindrate. Un provvedimento che trova sicuramente il favore dei cittadini, ma non solo.

Il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio sottolinea: «Il Governo ha approvato l’abolizione del bollo per le auto e le moto di milioni di famiglie italiane. Si tratta di un primo intervento rivolto ai proprietari di auto utilitarie fino a 80 kw (108,77 cavalli). Una misura che Forza Italia, con Antonio Tajani, ha sostenuto con forza. Un impegno che arriva da lontano e dalle battaglie di Silvio Berlusconi. L’auto è un bene primario, come la casa e non deve essere tassata».

Gli introiti dati dal bollo sarebbero comunque assicurati: il ministro Giorgetti ha evidenziato che la quota regionale verrà in seguito coperta da trasferimenti statali.

Quando entrerà in vigore la nuova misura

La misura entrerà in vigore nel 2027 e riguarderà appunto solo alcune tipologie di veicoli. Secondo la bozza del decreto, le persone fisiche che possiedono un veicolo regolarmente assicurato saranno esentate dal pagamento della tassa automobilistica per i versamenti con scadenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Lo riporta Notizia Oggi

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