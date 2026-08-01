Seguici su

AttualitàCircondario

Addio all’ingegner Lucchini: uomo buono e gentile

Ha raggiunto il suo adorato Niccolò Aveva 77 anni

Pubblicato

15 minuti fa

il

comunità in lutto per gianluca filippi
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Ha raggiunto il suo adorato Niccolò l’ingegner Giacomo Lucchini. “Uomo buono e gentile” così lo ricorda la famiglia nell’epigrafe. Aveva 77 anni. Lascia la moglie Lella Susta e il figlio Matteo, oltre a sorella, cognati, nipoti e parenti. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Ponderano lunedì 3 agosto alle 10. Domenica 2 agosto alle 18 la celebrazione del rosario in chiesa. Giacomo sarà tumulato nella tomba di famiglia a Biella. La famiglia ringrazia il dottor Leone, il cugino Dottor Sozzi e tutto il personale “Day hospital oncologico” dell’ospedale di Ponderano.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *