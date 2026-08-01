Addio all’ingegner Lucchini: uomo buono e gentile

Ha raggiunto il suo adorato Niccolò l’ingegner Giacomo Lucchini. “Uomo buono e gentile” così lo ricorda la famiglia nell’epigrafe. Aveva 77 anni. Lascia la moglie Lella Susta e il figlio Matteo, oltre a sorella, cognati, nipoti e parenti. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Ponderano lunedì 3 agosto alle 10. Domenica 2 agosto alle 18 la celebrazione del rosario in chiesa. Giacomo sarà tumulato nella tomba di famiglia a Biella. La famiglia ringrazia il dottor Leone, il cugino Dottor Sozzi e tutto il personale “Day hospital oncologico” dell’ospedale di Ponderano.

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