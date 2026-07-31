Addio all’ingegner Francesco Maggia: 89 anni

Si è spento a 89 anni l’ingegnere Francesco Maggia. Lascia la moglie Elsa, il figlio Daniele, fratelli e sorelle, il nipote Carlo con Caterina. Il funerale si è svolto giovedì 30 luglio a Cossato. La famiglia ringrazia il dottor Francesco Gallio per le assidue cure, i medici e tutto il personale del reparto “Medicina C” dell’ospedale di Ponderano.

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