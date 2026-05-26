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Addio alla prof Sonia che sapeva far amare i libri agli studenti

Lutto per la donna colpita dalla malattia

Pubblicato

59 minuti fa

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ex vigile dl fuoco stroncato da un malore
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Sonia Teso, professoressa residente a Borgomanero e docente al liceo linguistico delle scienze umane di Gozzano, è morta nei giorni scorsi all’età di 60 anni dopo una malattia. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra studenti, colleghi e famiglie.

Il suo nome era legato alla scuola non solo per l’insegnamento, ma anche per l’impegno nella promozione della lettura. Da anni seguiva con dedizione la biblioteca del liceo, trasformandola in uno spazio vivo, aperto alla curiosità dei ragazzi.

Una vita tra scuola e cultura

Chi l’ha conosciuta ricorda una docente capace di unire preparazione, sensibilità e attenzione verso gli studenti. La cultura, per Sonia Teso, non era mai qualcosa di distante: diventava incontro, dialogo, occasione di crescita personale.

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