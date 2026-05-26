Parcheggia nel posto dei disabili e straccia la multa

Un automobilista ha parcheggiato nell’area riservata ai disabili a Borgosesia, è stato multato dai vigili e, quando è tornato all’auto, ha gettato la sanzione a terra. La scena è avvenuta sotto gli occhi di Luigi Dimino, tetraplegico a causa di una malattia, che stava arrivando con la propria auto attrezzata.

Dimino ha visto l’uomo liberarsi della multa e ha raccolto il foglio da terra. «Leggo la sanzione: oltre 300 euro», racconta. Un gesto che lo ha colpito non solo per la violazione del codice della strada, ma anche per il disinteresse verso chi di quei parcheggi ha davvero bisogno ogni giorno.

«Non sono i tuoi cinque minuti»

A quell’automobilista Dimino avrebbe voluto dire poche cose, molto semplici. «Non hai ragione. Non si tratta dei tuoi cinque minuti: se è vietato, è vietato». Poi un altro richiamo, legato al rispetto degli spazi comuni: «Non si getta nulla a terra, al massimo la si raccoglie».

Il suo messaggio entra anche nel merito della sanzione. Se l’automobilista avesse letto il verbale, avrebbe scoperto la possibilità di pagare in misura ridotta entro cinque giorni. Inoltre, oltre alla multa, la violazione comporta anche la perdita di punti dalla patente.

Dimino prova allora a spiegare ciò che spesso viene ignorato. «I parcheggi per persone con disabilità non sono semplicemente posti più comodi o più vicini agli ingressi. Sono spazi progettati per permettere a chi usa una carrozzina di scendere dall’auto senza restare bloccato».

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