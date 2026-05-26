Ecco come è andato il voto ad Ailoche, Salussola e Tavigliano

Tre i Comuni biellesi alle urne. A Salussola Valter Pozzo ha ottenuto il 76% dei voti (598 preferenze per “Noi di Salussola”). Ed è il nuovo sindaco del paese, in passato era stato vice. Si è fermato a 180 voti (23%) invece lo sfidante Eraldo Cavicchioli. Affluenza al 51%.

Ad Ailoche affluenza al 74% e vittoria per il sindaco uscente Massimo Paganini con 142 voti (74% delle preferenze). Quarantasei le preferenze per l’avversario “Per il futuro di Ailoche” Stefano De Cet con il 24%, 1% alla lista di Antonio Miglietta, 0,5 % alla lista Progetto popolare di Michele Grosso.

A Tavigliano invece l’affluenza è stata del 55%. Vince Marco Lamantia con 433 voti (93,5%). Sono stati 11 i voti a favore di Biagio Altruda della lista “Progetto popolare”.

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