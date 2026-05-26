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Dispersa nei boschi viene trovata a Casapinta

Intervento concluso ieri in serata. La donna sta bene.

Pubblicato

56 minuti fa

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Trovato il cadavere di una donna sul monte Fenera in Valsesia
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Dispersa nei boschi viene trovata a Casapinta

Paura ieri nel tardo pomeriggio a Casapinta per una donna dispersa. E’ intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco che è riuscito a individuarla. Era stata la donna a lanciare la donna dopo aver perso la via del ritorno.ERa infatti nei boschi di Casapinta.

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