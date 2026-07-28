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Addio al sindaco di Curino: Adriano Buzio aveva 80 anni

Il ricordo del ministro Gilberto Pichetto

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12 secondi fa

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ex vigile dl fuoco stroncato da un malore
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Addio al sindaco di Curino: Adriano Buzio aveva 80 anni

Aveva ottenuto il secondo mandato nel 2024.

La notizia ha raggiunto anche il ministro Gilberto Pichetto Fratin che così lo ricorda: «La nostra comunità perde un amministratore che ha dedicato con impegno, senso delle istituzioni e spirito di servizio il proprio lavoro al bene del territorio e dei suoi cittadini. In questo momento di grande tristezza, desidero esprimere le più sentite condoglianze ai familiari, all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Curino».

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