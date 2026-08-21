AttualitàBiella
Addio a Roberto Somaschini: aveva 68 anni
Lascia la moglie e la figlia.
E’ mancato all’affetto dei propri cari Roberto Somaschini di 68 anni.
Lascia la moglie Liliana, la figlia Sara con Federico, la suocera Adelia, il cognato Massimo con Mery. L’ultimo saluto è avvenuto giovedì 20 agosto a Biella nella sala del commiato.
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