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Addio a Gianmario Taraboletti: la camera ardente in municipio

Aveva 47 anni

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9 secondi fa

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Sarà celebrato martedì 22 settembre a Roasio San Maurizio il funerale di Gianmario Taraboletti, sindaco di Roasio.

Addio a Gianmario Taraboletti: la camera ardente in municipio

Aveva 47 anni. Lascia la moglie Claudia, i figli Mattia e Gioia, il fratello Paolo con Maria Rita, il cognato Salvatore con Annalisa e Marta, la zia Rita con Mario, lo zio Tonino con Fabrizia, la suocera Chiara. Martedì 22 settembre dalle 9 sarà allestita la camera ardente in municipio. Il rosario sarà recitato lunedì 21 settembre alle 18.30 in chiesa parrocchiale a Roasio San Maurizio

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