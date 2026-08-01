AttualitàValle Elvo
Addio a Enrico Gremmo: ex cantoniere di Occhieppo Superiore
Aveva 59 anni. Era sempre a disposizione, si occupava di tutto
Lutto a Occhieppo Superiore per la morte di Enrico Gremmo. Aveva 59 anni. Era molto conosciuto in paese, aveva lavorato infatti come cantoniere.
Si occupava un po’ di tutto, era sempre sempre a disposizione. Tutti lo ricordano come una persona generosa.
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