AttualitàBiella
Addio a Emilio Caligaris Cappio: aveva 70 anni
Lascia i cugini e le rispettive famiglie
Con sgomento e dolore i cugini Milena, Dino e Paolo Cimma con le rispettive famiglie annunciano la perdita del caro Emilio Caligaris Cappio.
Addio a Emilio Caligaris Cappio: aveva 70 anni
Aveva 70 anni. Il funerale sarà celebrato lunedì 21 settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Dopo la funzione la cara salma proseguirà per il tempio crematorio di Biella. Le ceneri saranno tumulate al cimitero di STrona.
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