Seguici su

AttualitàBiella

Addio a Emilio Caligaris Cappio: aveva 70 anni

Lascia i cugini e le rispettive famiglie

Pubblicato

26 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Con sgomento e dolore i cugini Milena, Dino e Paolo Cimma con le rispettive famiglie annunciano la perdita del caro Emilio Caligaris Cappio.

Addio a Emilio Caligaris Cappio: aveva 70 anni

Aveva 70 anni. Il funerale sarà celebrato lunedì 21 settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Dopo la funzione la cara salma proseguirà per il tempio crematorio di Biella. Le ceneri saranno tumulate al cimitero di STrona.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *