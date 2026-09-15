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Addio a Cinzia Pasquin: 55 anni

Il funerale sarà celebrato mercoledì 16 nella chiesa parrocchiale di Sordevolo

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ex vigile dl fuoco stroncato da un malore
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La comunità di Sordevolo si stringe nel dolore per l’improvvisa scomparsa di Cinzia Pasquin, venuta a mancare all’età di 55 anni. La donna si è spenta serenamente presso la casa ospedaliera “Nostra Signora d’Oropa” di Sordevolo, dove si trovava ricoverata.

Addio a Cinzia Pasquin: 55 anni

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in paese, suscitando profondo cordoglio e commozione tra quanti la conoscevano e ne apprezzavano la bontà e la riservatezza. A darne il triste annuncio sono i parenti e tutti gli amici, uniti in un ricordo affettuoso che ne testimonia l’impronta lasciata nella vita di chi le è stato accanto.

I funerali avranno luogo mercoledì 16 settembre nella Chiesa Parrocchiale di Sordevolo, dove la salma giungerà per la cerimonia funebre. Sarà l’occasione per l’intera cittadinanza di tributarle l’ultimo saluto e offrire un conforto sincero ai suoi cari in questo momento di profondo dolore.

La famiglia desidera ringraziare fin da ora quanti prenderanno parte alla funzione e tutto il personale della struttura sanitaria per le premurose cure e l’assistenza prestate con dedizione.

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