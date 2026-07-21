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Abitava a Torino il 34enne annegato al lago di Viverone

L’uomo è scivolato mentre si trovava sul pedalò con amici

Pubblicato

5 minuti fa

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Diciottenne annega sotto gli occhi degli amici
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E’ Amadou Diop il 34enne morto annegato nelle acque del lago di Viverone.

Abitava a Torino il 34enne annegato al lago di Viverone

L’uomo domenica è finito in acqua durante una gita in pedalò. Non è più emerso. I compagni di gita hanno dato l’allarme. Dopo un’ora di ricerche i vigili del fuoco sono riusciti a ritrovarlo.

 

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