Abbandonati al buio dentro una scatola, due fratellini cercano amore.

Abbandonati al buio dentro una scatola, due fratellini cercano amore

Uno scatola abbandonata davanti all’ingresso dell’associazione, due fratellini pelosi di pochi mesi chiusi dentro. È la scena che nei giorni scorsi si sono trovati davanti i volontari di Gattopoli Made in Biella.

«Questo è quanto ci aspettava alle 7.15. Un pacco chiuso male. Il nastro adesivo, qualche foro per l’aria e il silenzio surreale prima dell’apertura del portone. Gattopoli si è svegliata così: con uno scatolone lasciato davanti al nostro portone – si legge sulla pagina Facebook dell’associazione -. Dentro, stretti l’uno all’altro per farsi coraggio nel buio, due fratellini di appena sei mesi. Due sguardi che chiedevano solo di capire cosa avessero fatto di male per finire lì dentro».

«L’abbandono è un gesto da vigliacchi, che lascia sempre l’amaro in bocca. È la via di fuga di chi non vuole prendersi una responsabilità – prosegue la testimonianza -. Ma se c’è una cosa che questo scatolone non potrà mai chiudere fuori, è l’amore con cui li abbiamo accolti. Ora sono al sicuro, al caldo, e stanno iniziando a capire che il mondo non è fatto di cartone e indifferenza. Hanno sei mesi, una vita davanti e una voglia infinita di fidarsi ancora degli umani. Ricordiamo a tutti che l’abbandono è un reato, la cura è una scelta».

In attesa di trovare il lieto fine e una nuova famiglia, ogni aiuto è ben accetto. «Presto saranno pronti per una vera adozione del cuore (preferibilmente di coppia, perché il loro legame è l’unica certezza che gli è rimasta). Rendiamo questo brutto ricordo l’inizio della loro nuova vita. Vorrei commentare in qualche altro modo ma preferiamo non farlo, lascio a voi i commenti, noi ora pensiamo a loro. Questa settimana saranno sterilizzati, testati e vaccinati poi solo coccole. Se qualcuno volesse avere notizie ci chiami al 328/858 7460 e chieda di Lilly e Simba. Per chi ci volesse aiutare anche con poco per la sterilizzazione, i test e i vaccini, ecco l’Iban:

IT64E0608544750000001000717 Banca d’Asti intestato a Gattopoli Made in Biella. Grazie amici per ogni tipo di aiuto».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato