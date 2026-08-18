AttualitàBiellese Orientale
A Valdengo lutto per Pierangelo Ramella Pralungo: 64 anni
L’uomo stroncato da un malore improvviso dopo Ferragosto
A Valdengo lutto per Pierangelo Ramella Pralungo: 64 anni.
Lutto a Valdengo per la morte di Pierangelo Ramella Pralungo. Aveva 64 anni. L’uomo si è spento per un malore. LAscia la nipote Valeria con il marito Marco, il pronipote Christian, la cognata Maria. Stamattina alle 9 l’estremo salute al cimitero di Valdengo.
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