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A tutto vapore sulla Novara-Varallo per i 140 anni

Adesioni aperte per il viaggio storico

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3 minuti fa

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La Fondazione FS Italiane, in collaborazione con il Museo Ferroviario Valsesiano ed il Comune di Varallo Sesia, sabato 12 e domenica 13 settembre celebra il 140° anniversario della linea turistica Novara – Vignale – Varallo, con un ricco fine settimana all’insegna della cultura ferroviaria, con treni storici, show di rotabili, presentazioni editoriali e tante altre iniziative.
Protagonista assoluto della due giorni nel cuore della Valsesia sarà il treno storico a vapore che collegherà Novara alle località servite dalla linea fino a raggiungere Varallo, la cui stazione è ubicata ai piedi del suggestivo Sacro Monte, percorrendo un itinerario tra i più panoramici e affascinanti di tutta Italia.
Sia nella giornata di sabato 12 che domenica 13 il treno storico a vapore partirà dalla stazione di Novara alle ore 9.50. Previste fermate intermedie a Fara (10.25), Romagnano Sesia (10.50), Borgosesia (11.25) e arrivo a Varallo alle ore 12. Il treno di ritorno per Novara partirà nel pomeriggio alle 16.30 con arrivo a destinazione previsto per le 18.25
A bordo saranno proposti momenti di intrattenimento e una degustazione a cura del Museo Ferroviario Valsesiano, in collaborazione con il Comune di Varallo.
Numerose le iniziative previste nell’area ferroviaria di Varallo, all’interno del rinnovato magazzino merci e negli spazi esterni recentemente recuperati e restaurati dove sarà possibile lo spettacolo di una locomotiva a vapore del Gruppo 880.
Nel corso del pomeriggio sono previsti incontri e presentazioni dedicati alla storia ferroviaria del territorio, tra cui testimonianze e ricordi di ex macchinisti che hanno operato sulla linea, la presentazione a cura di Angelo Nascimbene del fascicolo “Binari Senza Tempo Piemonte” edito dalla Duegi Editrice e dedicato alle quattro linee piemontesi inserite nel progetto di valorizzazione turistica della Fondazione FS.
Ed ancora, sarà possibile visitare lo shop della Fondazione FS Italiane e DUEGI Editrice presso il magazzino merci, un percorso fotografico dedicato alla storia della linea, l’annullo filatelico, l’esposizione di cimeli ferroviari, diorami e modelli presso la sede del Museo Ferroviario Valsesiano, le carrozze storiche Centoporte accompagnati dai volontari. Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 sarà possibile partecipare a una visita guidata del centro storico di Varallo.
I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici a vapore tra Novara e Varallo Sesia sono disponibili su tutti i canali di vendita Trenitalia e sul sito www.fondazionefs.it.
Maggiori informazioni sui canali social della Fondazione FS o all’indirizzo di posta elettronica trenistorici@fondazionefs.it
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