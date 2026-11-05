A Torino Outlet Village sbarca il Villaggio di Natale. Riferimento per lo shopping nel Nord Italia con 140 negozi, molti anche i biellesi che soprattutto nei week-end frequentato la struttura di Settimo Torinese, si prepara per le feste di fine anno.

Un percorso tra piazze e boulevard accompagnerà i visitatori alla scoperta di attrazioni, spettacoli e attività per tutta la famiglia, in una cornice illuminata e decorata.

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A Torino Outlet Village sbarca il Villaggio di Natale

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 14 novembre con l’inaugurazione della pista di pattinaggio, della giostra carosello e della Casa di Babbo Natale. Mentre domenica 15 andrà in scena il primo spettacolo on ice. Il week-end inaugurale aprirà un calendario di iniziative che, per l’intero periodo di Natale, offrirà nuove occasioni per vivere il Village e trascorrere una giornata insieme, tra shopping e intrattenimento.

Il cuore sarà Piazza dell’Acqua, dove tornerà la pista di pattinaggio appunto, inserita in un allestimento ancora più scenografico. Accoglierà i visitatori fino al 31 gennaio 2027 e ad arricchire il programma saranno le esibizioni di pattinatori professionisti, con un appuntamento speciale in programma il 13 dicembre.

In Piazza dell’Obelisco troverà spazio la Casa di Babbo Natale, che resterà allestita fino al 7 gennaio 2027. L’8, 12, 13, 19 e 20 dicembre, Babbo Natale e il suo magico elfo accoglieranno grandi e piccoli per un incontro da ricordare, gli iscritti al VIP Club potranno inoltre ricevere una foto ricordo. A rendere l’ambientazione ancora più suggestiva contribuiranno momenti di nevicata artificiale, per immergersi nell’atmosfera natalizia.

Il percorso proseguirà nel Portico del Monviso, dove una giostra carosello porterà il fascino di una delle attrazioni più amate anche nell’area più esterna. Durante i fine settimana sono previsti spettacoli, animazioni e attività a tema per i più piccoli.

I Black Days

Previsti anche i Winter Black Days: dal 20 al 30 novembre, Torino Outlet Village proporrà sconti fino al 70% su articoli selezionati dei brand aderenti. Un’occasione per anticipare i regali di Natale, tra shopping e intrattenimento.

Per il programma completo e i dettagli: https:www.torinooutletvillage.com/it/eventi-e-novit%C3%A0/un-natale-da-favola.

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