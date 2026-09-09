A Strona va a segno la truffa del finto maresciallo.

Ancora una truffa ai danni di un anziano nel Biellese. Questa volta a farne le spese è stato un cittadino di 89 anni residente a Strona, caduto nella rete di un malvivente senza scrupoli nella tarda mattinata di ieri, 7 settembre.

La dinamica segue un copione purtroppo già noto. L’anziano è stato prima contattato telefonicamente da uno sconosciuto che si è spacciato per un maresciallo dei Carabinieri. Il falso militare ha raccontato di dover effettuare verifiche urgenti su oggetti preziosi legati a un presunto furto. Poco dopo, l’uomo si è presentato personalmente all’abitazione della vittima, riuscendo a farsi consegnare oltre 100 euro in contanti e diversi monili d’oro, per poi dileguarsi nel nulla.

A scoprire il raggiro e a sporgere denuncia presso la caserma dell’Arma è stato il figlio dell’89enne. I Carabinieri hanno immediatamente avviato gli accertamenti per risalire all’identità del truffatore.

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