Pulizia della Sacra Effigie, un momento di vicinanza alla Madonna in preparazione della festa di Presentazione di Maria al Tempio.

A Oropa si rinnova il rito della pulizia del viso della Madonna

Sabato 14 novembre alle ore 14.30, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, si svolgerà il tradizionale rito di pulizia della Sacra Effigie. La statua della Madonna verrà portata all’esterno del sacello per consentire la pulizia, che viene eseguita con un panno di lino. Un gesto semplice e carico di affetto, durante il quale si constata che sui volti della Madonna e di Gesù non si posa mai la polvere. La cerimonia rappresenta anche un’occasione speciale per i pellegrini: è l’unico momento dell’anno in cui è possibile avvicinarsi alla statua della Madonna e accarezzarla. Al termine della pulizia, a ciascun partecipante viene consegnato un piccolo ritaglio di lino, con il quale è possibile compiere questo gesto di devozione prima che la Sacra Effigie venga nuovamente riposta nella sua teca

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