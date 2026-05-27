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A Montesinaro bruciati 500 metri quadrati di sottobosco

Identificato un uomo che bruciando le sterpaglie non è riuscito a contenere il fuoco

Pubblicato

6 secondi fa

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Bloccati nella neve senza attrezzatura, messi in salvo dall’elicottero
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Intervento dei vigili del fuoco e gruppi Aib a Montesinaro, a 1200 metri,  nel Comune di Piedicavallo. Sono andati in fiamme 500 metri quadrati di sottobosco.

Sul posto anche i carabinieri. Identificato un uomo del 1959 che probabilmente, nel tentativo di bruciare le sterpaglie nei pressi di una baita, non riusciva a contenere le fiamme.

Sul posto anche l’elicottero dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio.

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