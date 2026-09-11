A Miagliano e Candelo lo spettacolo Burlonesque

A Miagliano al Lanificio Botto, il 19 settembre alle ore 21, con replica al Ricetto di Candelo nel pomeriggio del 20 settembre, debutta Burlonesque un nuovo spettacolo di Storie di Piazza, che porta in scena cinque donne tra ironia, teatro di figura e uno sguardo contemporaneo sulla sensualità femminile. Il 20 settembre sarà presentato al Ricetto con il classico Malamore, ma l’amore no, di Guido Ceronetti, all’interno dell’evento ArteSapori al borgo ideato dal Comune di Candelo. Un gruppo composto da quattro giovani artiste più una veterana del teatro, sarà protagonista di Burlonesque, un progetto che intreccia ironia, divertimento e teatro di figura e che nasce dal percorso di formazione e crescita artistica promosso dall’associazione, sotto il coordinamento di Manuela Tamietti e Oriana Minnicino. Le quattro giovanissime interpreti Le Burlones, tornano sul palcoscenico dopo l’esperienza dello spettacolo diretto da Oriana Minnicino e presentato alla Casa del Popolo di Vigliano Biellese. Un percorso formativo che aveva portato le giovani artiste a confrontarsi con il linguaggio del clown e che oggi si apre a una nuova sfida. Con Burlonesque il gruppo affronta infatti una scrittura scenica più articolata e attinge al prezioso patrimonio di marionette di Storie di Piazza ispirandosi anche alle suggestioni del Teatro dei Sensibili di Guido Ceronetti, dal quale raccoglie alcuni spunti legati al teatro di strada e alla capacità di creare un rapporto diretto e giocoso con il pubblico. Il risultato è uno spettacolo interamente al femminile: dalle interpreti alla regia, dalle scene, ai costumi e alle marionette. Cinque interpreti daranno vita a personaggi curiosi e seducenti, sospesi tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, ma capaci di proporre uno sguardo fresco, poetico e ironico sulla sensualità femminile. Sempre ceronettiano e tutto al femminile è il percorso di visita teatralizzata che verrà presentato nel pomeriggio a Candelo il 20 settembre, per ArteSapori al Borgo (Mercato e fiera letteraria presenti dalle 10 alle 18). (Vedi comunicato stampa specifico) Per Storie di Piazza l’appuntamento è con Malamore, ma l’amore no, alle 16,30 e poi con Burlonesque alle 17,30. Malamore è ormai un classico di Storie di Piazza aps, in scena tre attrici/cantanti; è stato presentato in altre regioni e rappresenta attraverso la musica, l’arte di strada, la poesia e il teatro di figura, il mondo di Guido Ceronetti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato