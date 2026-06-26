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A Masserano morto all’improvviso Mario: storico volontario dell’Aib

Faceva parte dell’Aib di Gattinara

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A Masserano morto all’improvviso Mario: storico volontario dell’Aib.

A Masserano morto all’improvviso Mario: storico volontario dell’Aib

Lutto a Masserano e Gattinara per la scomparsa di Mario Iuliano, storico volontario della squadra antincendi boschivi di Gattinara e vice caposquadra del gruppo. L’uomo, residente a Masserano, è mancato improvvisamente   giovedì 25 giugno all’età di 64 anni, lasciando nel dolore i familiari, gli amici e i tanti colleghi con cui ha condiviso anni di servizio sul territorio.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i volontari delle squadre Aib del Biellese e del Piemonte, suscitando numerosi messaggi di cordoglio. I funerali saranno celebrati  oggi venerdì 26 giugno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Masserano, mentre il rosario è stato recitato nella stessa chiesa.

Tra i primi a ricordarlo è stata l’Aib Gattinara, che ha espresso pubblicamente il proprio dolore per la perdita di un volontario molto stimato. Nel messaggio diffuso sui social, il gruppo si è unito al lutto della famiglia per la scomparsa del proprio volontario e vice caposquadra, figura conosciuta e apprezzata da tutti i componenti della squadra.

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