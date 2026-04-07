Attualità
A Masserano l’addio a Carlo Forzani Bocchio
In molti ricordano il suo impegno per l’Infermeria San Carlo
Masserano piange Carlo Forzani Bocchio
Per anni è stato una figura importante nell’ambito dell’Infermeria San Carlo. Si è spento a 85 anni Carlo Forzani Bocchio di Masserano. Lascia la moglie Vincenzina, la figlia Antonella con il marito Angelo, il nipote Davide con Jessica. Il funerale si svolgerà mercoledì 8 aprile alle 10.30 nella chiesa parrocchiale dell’Annunziata.
La famiglia rivolge un ringraziamento alla direzione e a tutto il personale della Fondazione Infermeria San Carlo Ets di Masserano per le amorevoli cure.
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