Seguici su

Attualità

A Masserano l’addio a Carlo Forzani Bocchio

In molti ricordano il suo impegno per l’Infermeria San Carlo

Pubblicato

4 minuti fa

il

comunità in lutto per gianluca filippi

Masserano piange Carlo Forzani Bocchio

Per anni è stato una figura importante nell’ambito dell’Infermeria San Carlo. Si è spento a 85 anni Carlo Forzani Bocchio di Masserano. Lascia la moglie Vincenzina, la figlia Antonella con il marito Angelo, il nipote Davide con Jessica. Il funerale si svolgerà mercoledì 8 aprile alle 10.30 nella chiesa parrocchiale dell’Annunziata.
La famiglia rivolge un ringraziamento alla direzione e a tutto il personale della Fondazione Infermeria San Carlo Ets di Masserano per le amorevoli cure.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.