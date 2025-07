A Graglia summit con gli assessori regionali

Più fondi ai Comuni, soprattutto quelli piccoli e piccolissimi, attenzione alle aree montane, valorizzazione del patrimonio, fusioni tra Comuni, rapporti con altri Enti, quali ad esempio, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, la realizzazione della Pedemontana, ma soprattutto il rendiconto di un anno di impegno nel Governo regionale della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale: questi i temi dell’incontro tra oltre 100 Sindaci e rappresentanti degli Enti del Terzo Settore e del territorio e gli Assessori regionali Marco Gallo e Gian Luca Vignale e la Consigliera regionale Elena Rocchi presso il Santuario di Graglia con il tema “Un anno di governo in Regione Piemonte”.

“E’ un’occasione di incontro, ma soprattutto di rendicontazione di ciò che abbiamo fatto da quando siamo stati eletti – ha spiegato Elena Rocchi -; il nostro impegno è improntato alla concretezza e al continuo dialogo con gli Enti Locali, con i Sindaci. Abbiamo lavorato su questioni che ci sono state proprio segnalate nel corso di questi incontri, come la necessità di più fondi per l’acquisto di scuolabus per i piccoli comuni, la carenza di medici di famiglia, i trasporti, nodo cruciale per il territorio. Abbiamo ottenuto l’approvazione di due Leggi, quella sulle truffe affettive online e quella sull’isolamento sociale, ma anche stanziato fondi per lavori di manutenzione nelle case popolari che sbloccheranno l’assegnazione di appartamenti a 94 famiglie in Piemonte di cui 19 nell’area di ATC Nord, per la rimozione dell’amianto negli edifici di proprietà dei piccoli comuni. Un anno di lavoro insieme al territorio, ci impegniamo a continuare su questa strada, organizzando altri incontri di confronto e condivisione come questo”.

L’Assessore all’Urbanistica e alla Montagna, Marco Gallo, ha voluto illustrare le azioni per l’accesso alla banda larga, con lo stanziamento di 4 milioni, le nuove norme sull’Urbanistica che permettono di rendere più celeri le pratiche, la differente modalità di assegnazione dei fondi per la Montagna, con il coinvolgimento delle Unioni Montane, e l’attenzione per il sistema neve, con oltre 51 milioni per le stazioni sciistiche piemontesi: “La nostra Legge urbanistica è vecchia di oltre 50 anni – ha spiegato Gallo -, contiamo di riscriverla nel corso del mandato, intanto abbiamo ridotto la burocrazia sulle pratiche e sbloccato oltre 4mila interventi seminterrati, tetti e sottotetti in Piemonte. Lavoriamo con la consapevolezza di chi ha amministrato, come voi tutti, e con un rapporto stretto con i territori: il 40% del territorio piemontese è montano e dobbiamo valorizzarne le potenzialità e attivare i servizi necessari per i cittadini e gli enti locali. E’ un compito complesso: su 8mila comuni italiani, 1200 sono in Piemonte”.

Gian Luca Vignale, assessore al Patrimonio, al Personale e ai Fondi UE ha spiegato ai Sindaci presenti le nuove modalità per la destinazione dei fondi: “L’incontro a Graglia, provincia di Biella, in occasione della presentazione della relazione di un anno di mandato ha visto la partecipazione di molti amministratori e rappresentanti della società civile biellese. Ho illustrato il nostro impegno per i Fondi di Sviluppo e Coesione che hanno portato a 805 comuni piemontesi 105 milioni di euro di fondi nazionali che permetteranno di realizzare quasi 900 progetti in tutta la Regione. Ho condiviso il lavoro svolto per la valorizzazione del patrimonio regionale, dai beni faro come Stupinigi, Borgo Castello, il Museo Ferroviario a molti immobili e proprietà sui quali investire con enti locali e privati. Infine, ho condiviso con i presenti l’impegno per la semplificazione di norme e burocrazia regionale con i primi risultati ottenuti in ambito di pratiche edilizie semplificate e per la riorganizzazione del personale e delle strutture della Regione che ha un grande valore in termini di rendere sempre più efficace ed efficiente l’azione regionale. L’incontro di Graglia è stato un momento molto proficuo e importante di confronto, grazie anche alla consigliera Rocchi e all’assessore Gallo”.

