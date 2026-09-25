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A Cavaglià giovane donna ubriaca insulta il compagno

Sul posto 118 e carabinieri

Pubblicato

9 secondi fa

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Donna di 40 anni ubriaca a Cossato
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Momenti di tensione a Cavaglià, dove una giovane donna in evidente stato di alterazione etilica ha dato vita a un acceso diverbio con il compagno, arrivando a insultarlo pesantemente e creando scompiglio.

La situazione, già particolarmente concitata, è peggiorata improvvisamente quando la ragazza è stata colta da una crisi epilettica, crollando a terra. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri per sedare il litigio e riportare la calma, unitamente al personale sanitario del 118, allertato per prestarle immediato soccorso.

I sanitari le hanno somministrato le prime cure sul posto per poi predisporre il trasferimento in ospedale, mentre i militari hanno ricostruito la dinamica dell’episodio ed effettuato i controlli di rito per accertare eventuali responsabilità.

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