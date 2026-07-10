Dal 18 al 26 luglio 2026 la Sala Cerimonie all’interno del Ricetto di Candelo ospita “Roasio, il paese con la valigia. Storie e immagini di cinque generazioni di emigranti”. E’ una mostra itinerante promossa dall’Associazione Museo dell’Emigrante di Roasio nell’ambito delle iniziative per il 25° anniversario del museo.

A Candelo la mostra “Roasio il paese con la valigia”

Attraverso tredici pannelli il percorso ricostruisce le vicende di intere generazioni di roasiani partiti per l’Europa. Ma soprattutto verso le Americhe e l’Africa in cerca di un futuro migliore. Le partenze, i lunghi viaggi, le lettere spedite alle famiglie rimaste in patria, il ruolo delle donne, il legame mai interrotto con la terra d’origine. La mostra restituisce uno spaccato di una pagina importante della storia locale, tra sacrificio, coraggio e speranza.

La rassegna

L’Amministrazione Comunale di Candelo ha accolto con piacere la richiesta da parte dell’Associazione di ospitare la mostra, ma non solo: su proposta del nostro Settore Cultrua, insieme alla nostra Biblioteca e soprattutto alla preziosa collaborazione dell’Associazione Centro Documentazione Ricetti del Piemonte, Candelo ha voluto ampliarne il racconto con due pannelli dedicati specificamente all’emigrazione dal territorio candelese realizzati proprio in collaborazione tra Comune e Associazione.

I nuovi contenuti comprendono dati e principali mete di destinazione degli emigrati candelesi tra il 1861 e il 1915, ricostruiti a partire da fonti archivistiche e dal volume “Candelo e il Ricetto” (Federico Motta Editore, 1990) e in particolare da “L’emigrazione candelese dalla costituzione del regno d’Italia alla I guerra mondiale” di Teresio Gamaccio.

“La memoria dell’emigrazione è un patrimonio che dobbiamo custodire e raccontare, soprattutto oggi che tanti giovani scelgono ancora di lasciare l’Italia per cercare opportunità altrove. Ospitare questa mostra al Ricetto significa tenere vivo un dialogo tra passato e presente”, dichiara il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

Aggiunge Selena Minuzzo, Vicesindaco con delega alla Biblioteca Comunale: “Ho seguito con interesse l’evoluzione di questa mostra a Candelo. Da ospitalità di un percorso itinerante già di per sé interessante, l’abbiamo trasformata in un’occasione per riscoprire un pezzo di storia locale che riguarda tante famiglie candelesi: è emozionante scorrerne i nomi e immaginare le loro storie, invito la comunità a scoprire questa mostra.”

La mostra è a ingresso gratuito presso la Sala Cerimonie all’interno del Ricetto di Candelo. L’apertura, resa possibile grazie alla collaborazione della Pro Loco di Candelo, segue i seguenti orari: tutti i giorni 10:00-12:30 e 15:00-17:00.

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