A Biella la Befana cremisi del bersaglieri

Partecipata la messa di stamattina

42 minuti fa

Nella mattinata odierna ha avuto luogo la tradizionale Befana Cremisi dei Bersaglieri, alla quale ha preso parte il sindaco di Biella Marzio Olivero.

L’appuntamento ha visto una grande partecipazione da parte della comunità.

