A Biella festa dei nonni tra musica e giochi.

In occasione della Festa dei Nonni, venerdì 2 ottobre il Comune di Biella, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, organizza un pomeriggio dedicato ai nonni e alle loro famiglie, in collaborazione con il Centro Dinamico di via Delleani 34. L’appuntamento prenderà il via alle 14.30. Alla festa sono invitati a partecipare anche i nipoti. Il programma prevede giochi e momenti di intrattenimento, accompagnati dal karaoke e dalla musica con Giulia. Non mancherà inoltre uno spazio dedicato alla danza, con l’esibizione delle ballerine della scuola di ballo “Scarpette Rosse A.s.d.”. La giornata proseguirà alle 18.30 con una pizzata condivisa, curata da PizzAut. A chiudere il pomeriggio sarà un brindisi finale, per salutare insieme una giornata dedicata alla famiglia, alla socialità e al valore delle relazioni tra generazioni.Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 9249149.

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