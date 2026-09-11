Con l’anno accademico 2026/2027 la sede di Biella dell’Università del Piemonte Orientale amplia in modo sostanziale la propria offerta formativa in ambito sanitario.

A Biella corso di laurea in scienze infermieristiche e ostetriche

Accanto al Corso di Laurea triennale in Infermieristica, fino a oggi unico percorso infermieristico attivo nel polo biellese, verrà attivato il Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche – Profilo infermieristico, per il quale sono disponibili 64 posti, di cui 1 riservato a studentesse e studenti non comunitari residenti all’estero.

L’avvio di questo Corso di Laurea Magistrale presso il polo di Biella costituisce una novità nell’offerta formativa dell’Ateneo e completa la filiera della formazione infermieristica sul territorio.

La procedura per l’invio delle domande rimarrà aperta fino alle ore 15:00 del 25 settembre 2026.

Prova di ammissione: lunedì 5 ottobre a Novara.

Il nuovo percorso Magistrale, che si svolgerà presso la sede biellese dell’Ateneo, è orientato in particolare all’approfondimento delle competenze nell’ambito della ricerca, dell’organizzazione dei servizi sanitari e della formazione. Per informazioni sul nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche – Profilo infermieristico.:

Link:https://scuolamed.uniupo.it/it/didattica/iscriversi-carriera/accesso-al-corso-di-laurea-magistrale-scienze-infermieristiche-ostetriche#

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