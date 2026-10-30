Trattore contro auto a Valle Mosso

Un trattore e un’auto si sono scontrate l’altro giorno a Valle Mosso. Non ci sono stati feriti. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per la compilazione del Cid.

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