Seguici su

AttualitàValli Mosso e Sessera

Trattore contro auto a Valle Mosso

Nessun ferito

Pubblicato

55 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Trattore contro auto a Valle Mosso

Un trattore e un’auto si sono scontrate l’altro giorno a Valle Mosso. Non ci sono stati feriti. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per la compilazione del Cid.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *