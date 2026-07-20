Cade da un’altezza di tre metri mentre monta uno scaffale

Un giovane operaio è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 16 luglio, nel comune di Crevacuore. Fortunatamente, il dipendente non sarebbe in pericolo di vita.

Giovane operaio cade dall’impalcatura: ricoverato in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha circa 20 anni. Il giovane sarebbe caduto da un’impalcatura da un’altezza di circa tre metri mentre stava montando uno scaffale. Le cause della caduta sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

I soccorsi sono stati immediati. I sanitari del 118 hanno assistito il giovane sul posto. Successivamente, lo hanno trasportato all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso. I medici gli hanno assegnato un codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e il personale dello Spresal. I tecnici sono ora impegnati nei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio

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