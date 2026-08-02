Martedì 4 agosto, Graglia ospita la 41ª edizione del Trofeo Elso Siletti.

Trofeo Elso Siletti: si corre martedì sera a Graglia

E’ un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e della vita all’aria aperta. L’evento unisce una corsa podistica non competitiva a una camminata ludico-motoria, aperte a chi ha compiuto almeno 14 anni.

L’organizzazione è curata dal Gruppo Sportivo Graja e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Graglia e la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 18:00 presso la palestra comunale. La camminata prenderà il via alle 19:00, mentre la corsa partirà alle 19:30. I partecipanti affronteranno un tracciato di 6 km tra asfalto e sterrato, arricchito quest’anno dalla nuova e suggestiva variante “Sulla Via dell’Arbo”.

Nota: Una parte del ricavato della manifestazione sarà devoluta in beneficenza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook