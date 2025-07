Il circolo Rialmosso ricorda il pittore Luigi Boffa Tarlatta

Il circolo Rialmosso ricorda il pittore Luigi Boffa Tarlatta

A 60 anni dalla morte Rialmosso, presso il Nuovo Circolo Rialmossese, commemora il pittore Luigi Boffa Tarlatta (1889-1965) con una ricca mostra dedicata a lui e a due dei suoi allievi, Lino Martiner Giore e Lino Balocco. L’esposizione verrà inaugurata sabato 26 luglio 2025 alle ore 15:00, e la mostra rimarrà aperta il 26 e 27 luglio e il 2 e 3 agosto, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Saranno possibili visite su prenotazione telefonando a Lidia (3472598264) e Piera (3356469930).

“Abbiamo cercato di fare un lavoro, molto impegnativo, per ricordare il pittore Luigi Boffa Tarlatta a 60 anni dalla sua scomparsa”. Raccontano i promotori. “Lle difficolta’ non sono mancate, a partire dalla ricerca dei proprietari dei quadri. Nonchè la disponibilita’ a prestarli e per questo li ringraziamo. Ed inoltre a trovare un numero adeguato di volontari per l’allestimento e l’assistenza dell’iniziativa”.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook