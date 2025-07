Lessona Summer Festival, per il gran finale c’è Mauro Repetto

Volge al termine l’edizione 2025 del Lessona Summer Festival, finale con il botto questa sera: ospite d’eccezione sarà Mauro Repetto, mitico “socio” di Max Pezzali nei primi anni degli 883.

Lessona Summer Festival, stasera il live show di Mauro Repetto

Amico e compagno di scuola di Max Pezzali, dopo aver fondato con lui gli 883 e aver conosciuto Claudio Cecchetto, nel 1991 partecipa al Festival di Castrocaro con la canzone “Non me la menare”. Il duo ottiene un primo incredibile successo con il primo disco, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, con il singolo che viene lanciato proprio al Festival di Castrocaro del 1992 condotto da Cecchetto. Da lì, l’inizio della leggenda.

Repetto porterà sul palco di Lessona “I successi, il mito e la storia degli 883”. L’appuntamento, con ingresso gratuito, è in programma a partire dalle 22,30.

Il programma della serata

L’area ristorazione aprirà alle 19. Alle 21 si parte con la Stand Up Live Band, seguita alle 21,45 da Warm Up dj set con Lucas T. Lucas T che tornerà in scena alle 23,45, dopo l’esibizione di Repetto, per il dj set finale dell’evento.

