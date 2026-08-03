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Traversata del Lago di Viverone: Piovesan, Ravera e Nicolello conquistano la 54ª edizione
La manifestazione ha richiamato sessanta partecipanti provenienti da diverse zone d’Italia
La 54ª Traversata a nuoto del Lago di Viverone, inserita nel circuito “Nobile dei Laghi” e organizzata dall’Asd Lago di Viverone, ha richiamato 60 atleti provenienti da diverse zone d’Italia.
I partecipanti hanno affrontato un percorso di quasi 4 chilometri dal molo di Anzasco al Ristorante Pescatori, in una manifestazione svoltasi in piena sicurezza grazie all’assistenza in acqua e al divieto temporaneo di navigazione.
Tra gli uomini ha trionfato Igor Piovesan (Natation Master Team Novara), che ha chiuso in 48’12”, davanti a Stefano Ghisolfo e Pietro Bosetto.
In campo femminile successo per Bruna Ravera (Acquatica Torino), mentre nella categoria con pinne si è imposto il biellese Marco Nicolello della Pietro Micca Biella.
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