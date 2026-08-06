La Juventus Women batte la Torreense e ora sfida l’Hammarby. Bianconere e svedesi si giocheranno l’accesso al terzo turno preliminare di Champions League.

Teatro della sfida, in programma sabato sera con calcio d’inizio alle 21, sarà lo stadio “Pozzo-Lamarmora” di Biella. Impianto che ospita il quadrangolare valevole per la seconda fase di qualificazione.

La Juventus Women batte la Torreense

Mercoledì sono andate in scena le due semifinali. Nel pomeriggio la scandive hanno sconfitto senza particolari patemi le albanesi dell’Apolonia, regolate con un secco 4-0.

In serata, poi, le bianconere hanno avuto la meglio sulle portoghesi della Torreense, risolvendo la pratica nella ripresa grazie ai gol messi a segno da Carbonell e Capeta. Dopo un primo tempo equilibrato, ma giocato a ritmi lenti, le padrone di casa hanno alzato il livello nella seconda frazione. Trovando il doppio vantaggio e gestendo con autorità il finale, resistendo anche al tentativo di rimonta delle avversarie.

Ora sulla strada di capitan Rosucci e compagne c’è l’Hammarby. La vincente prosegue il proprio cammino verso il tabellone principale della Champions. La perdente si dovrà accontentare dell’Europa League, al pari della vincente tra Torreense e Apolonia, che sempre sabato (alle 15.30) si sfideranno nella “finalina di consolazione”.

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