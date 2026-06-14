Il Team Dipaolo brilla a Bellano. Tanto spettacolo, svariate vittorie per ko e grandi prospettive per il futuro. Una prova notevole potrebbe aprire le porte del professionismo ad Amjad Karafi.

Il Team Dipaolo brilla a Bellano

Una serata di grande sport, emozioni e spettacolo quella andata in scena sabato scorso a Bellano. In occasione del prestigioso gala dedicato agli sport da combattimento nella specialità K1. Si sono confrontati atleti provenienti da Italia e Francia in una cornice di altissimo livello tecnico e agonistico.

Tra i protagonisti assoluti dell’evento, il Team Dipaolo-Paul Fit Combat Home Gym, che ha saputo distinguersi per prestazioni, determinazione e spirito di squadra. Confermandosi una delle realtà emergenti più interessanti del panorama nazionale.

Un pomeriggio di emozioni nel light-contact

La manifestazione si è aperta nel pomeriggio con gli incontri della categoria light-contact, dove gli atleti del team biellese hanno saputo mettersi in mostra sotto diversi aspetti.

Ad aprire le danze è stato Abdellah Nahal. L’incontro si è concluso con un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca, un risultato che per molti presenti aveva il sapore della vittoria. Determinante la penalizzazione di un punto per eccesso di contatto. Nonostante tutto, Nahal è stato premiato e riconosciuto per la straordinaria grinta, il coraggio e la determinazione mostrati sul quadrato.

Successivamente è stato il turno di Alessandro Grometto. L’atleta biellese ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, imponendo il proprio ritmo e mettendo in evidenza una netta superiorità tecnica rispetto all’avversario. E conquistando una meritata vittoria che ha entusiasmato pubblico e staff tecnico.

E’ poi salito sul ring Pietro Formiga. L’emozione e la tensione hanno inciso sull’andamento del match, impedendogli di esprimere pienamente le proprie qualità tecniche. Un’esperienza che fa parte del percorso di crescita di ogni agonista e che rappresenterà certamente un importante insegnamento per il futuro.

A chiudere la sessione è stata Mariasole Monteleone, chiamata ad affrontare una rivale particolarmente esperta e combattiva. La giovane non si è lasciata intimorire e ha dato vita a un match intenso e spettacolare, combattuto con grande coraggio e determinazione. Il verdetto non l’ha remiata, ma la prestazione rappresenta una vittoria tecnica e caratteriale, confermando il suo grande potenziale.

La serata accende il K1 full-contact

In serata il livello agonistico si è ulteriormente alzato grazie agli incontri della categoria full-contact, dove gli atleti del Team Dipaolo hanno regalato spettacolo.

Ad inaugurare la sessione è stato Vincenzo Calarco, autore di una performance di altissimo livello. Ha conquistato una vittoria ai punti per decisione unanime al termine di un match durissimo contro un avversario dotato di caratteristiche insidiose, con leve e statura nettamente superiori. Come se non bastasse, si trattava della sua prima esperienza contro un rivale a guardia inversa. Ostacoli che non hanno minimamente scalfito la concentrazione e la determinazione di Calarco. Capace di interpretare il combattimento con intelligenza, tecnica e intensità.

Successivamente è arrivato il momento di Riccardo Morini, autentico fuoriclasse del team biellese. Ancora una volta il giovane talento ha dimostrato tutte le proprie qualità chiudendo il match nel secondo round. Grazie a un ko tecnico ottenuto con una serie di low kick che hanno compromesso la capacità dell’avversario di proseguire.

Karafi infiamma il main event

Il momento è arrivato con il match clou, che ha visto Amjad Karafi impegnato in un incontro di Classe B senza protezioni contro un atleta francese del Team Nasser.

Karafi ha infiammato il pubblico, impiegando pochi secondi per prendere il controllo del combattimento. Una combinazione di colpi precisi e concreti ha mandato al tappeto l’avversario, decretando una vittoria che ha chiuso nel migliore dei modi una serata già ricca di soddisfazioni.

Una prestazione che non è passata inosservata agli osservatori presenti all’evento e che potrebbe rappresentare l’inizio di un percorso importante verso il professionismo. Per il giovane atleta biellesi si stanno infatti aprendo opportunità estremamente interessanti. E il Team Dipaolo è già pronto a lavorare per affrontare al meglio eventuali sfide che potrebbero proiettare Karafi nell’élite degli sport da combattimento.

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