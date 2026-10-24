Il grande ritorno del Rally Lana

E’ di nuovo tempo di “Rally Lana”. Questo fine settimana si corre l’edizione 2026, la 38ª, della prestigiosa kermesse, promossa e organizzata dall’Automobile Club di Biella in stretta collaborazione con le realtà “Veglio 4X4” e “Rally Lana Alive”.

Rally Lana, oggi il ritorno dopo la pausa “sabbatica”

La gara ritorna con entusiasmo nel calendario agonistico dopo un 2025 di pausa sabbatica. Lo fa presentandosi ai nastri di partenza con un programma estremamente ricco e articolato, concepito per tenere altissima l’attenzione di appassionati, addetti ai lavori e sportivi lungo una due giorni che si preannuncia di grandissimo interesse tecnico e spettacolare.

Biella torna quindi a calcare da protagonista il prestigioso palcoscenico dello sport automobilistico nazionale, mantenendo intatta una storia gloriosa e una tradizione ultradecennale che hanno trasformato nel tempo questo evento in una delle gare più blasonate e affascinanti del panorama internazionale.

Il programma di oggi

La conferma di questa forte vocazione identitaria arriva da un tracciato studiato ad arte per far rivivere le grandi emozioni del passato, capace di proiettare piloti e spettatori in un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo.

Il programma del “Rally Lana” prende il via nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30. La cerimonia di partenza e la rampa di uscita saranno allestite all’interno dell’attraente “Lauretana Village” di Piazza Vittorio Veneto, diventato negli anni un punto di incontro e aggregazione irrinunciabile per la cittadinanza e i tifosi, dove per l’occasione sono presenti numerosi stand tematici ed esposizioni dedicati al mondo dei motori.

Lasciata la pedana di partenza, i concorrenti si dirigono subito verso le prime sfide cronometrate, a cominciare dalla leggendaria prova della “Tracciolino”. Questo settore cospicuo prende lo start poco dopo la località di Oropa per concludersi nel territorio di Graglia dopo oltre 14 chilometri impegnativi, caratterizzati da un misto continuo di tratti guidati, tecnici e veloci.

La super speciale in notturna

A chiudere la prima intensa giornata di gara è l’attesissima “Super Speciale Città di Biella”, disputata integralmente in notturna alla luce dei fari supplementari delle vetture. Un nastro d’asfalto di circa 1.500 metri che regalerà un emozionante ritorno alle origini: parte del tracciato ripercorre infatti lo storico “Circuito Città di Biella”, tracciato che negli anni ’30 portò in città i campioni dell’epoca del “Formula Grand Prix”, il diretto antenato della moderna Formula 1. Quell’evento memorabile si svolse in due storiche edizioni: quella del 1934, conquistata dal conte Carlo Felice Trossi, e quella del 1935, che vide il trionfo dell’immortale Tazio Nuvolari.

Il programma di domani

Dopo il riposo notturno, la gara riprenderà domani con la seconda tappa. Il programma prevede un doppio passaggio sulla classica e selettiva prova di “Curino” (un tempo nota come “Baltigati”), per poi proseguire con la prova di “Veglio”, nastro cospicuo che riprende i passaggi storici più celebri degli anni ’80 e ’90 come la “Valdengo” e la “Romanina”. L’arrivo finale delle vetture, accompagnato dalla cerimonia di premiazione sul podio a Biella, è previsto a partire dalle 14.35.

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