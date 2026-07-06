Domenica torna la Granfondo Biella-Oropa. E’ tutto pronto per la gara ciclistica amatoriale, organizzata per il secondo anno consecutivo dall’Ucab. La kermesse, in programma appunto il 12 luglio, interesserà le strade del territorio, proponendo un percorso affascinante e impegnativo.

Domenica torna la Granfondo Biella-Oropa

«Come detto in altre occasioni – ha spiegato il presidente del sodalizio rossonero Filippo Borrione – con questi eventi operiamo per valorizzare lo sport e il Biellese. Cercando di essere il meno “invasivi” possibile nei confronti dei residenti e limitando al minimo i disagi per chi deve spostarsi. Per questo motivo, d’accordo con le autorità competenti, diffondiamo sempre prima della gara la cartina del percorso e la tabella di marcia della gara. Evidenziando con precisione i paesi che attraverseremo e gli orari di passaggio. Tutte queste informazioni sono sempre disponibili e consultabili sul nostro sito internet, on-line all’indirizzo www.ucab1925.it».

Il percorso

La gara partirà dal Centro Commerciale Gli Orsi alle 9.30. La prima parte del tracciato sarà pianeggiante e veloce. Il gruppo toccherà Candelo, la frazione Castellengo di Cossato, Mottalciata, Gifflenga, Buronzo e Rovasenda, per poi raggiungere Roasio. Qui le cose cambieranno radicalmente: a quel punto il gruppo avrà percorso una quarantina di chilometri, la strada comincerà a salire. Dopo aver attraversato Sostegno, la carovana raggiungerà Crevacuore e Pray e affronterà la salita che porta Valdilana, dove attraverserà gli abitati di Ponzone, Crocemosso e Trivero. Poi inizierà l’ascesa verso Bielmonte: 25 chilometri di salita costante con pendenze, nel tratto più duro, del 18%.

Una volta giunti a Bielmonte i ciclisti affronteranno la “picchiata” verso la Valle Cervo. Che percorreranno attraversando Campiglia, Sagliano Micca, Andorno, Miagliano, Tollegno e Pralungo per rientrare quindi a Biella.

L’ingresso in città verrà effettuato dalla salita di Riva, cui farà seguito l’atto finale: la “mitica” scalata al Santuario di Oropa. Va segnalato che la gara percorrerà la “strada vecchia” di Oropa e attraverserà pertanto le frazioni Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro. Quindi l’ultimo tratto della salita e l’arrivo (indicativamente per le 13.25) al Santuario.

Consigli per la viabilità

La tabella di marcia (consultabile all’indirizzo www.ucab1925.it, come detto) presenta tre diversi orari di passaggio, in funzione della velocità dei corridori. Prendendo come riferimento la soluzione intermedia (29 km/h di media), i ciclisti saranno a Roasio (bivio “quattro strade”) indicativamente alle 10.45. A Valdilana (frazione Ponzone) alle 11.20. A Bielmonte alle 11.40. In Valle Cervo (Campiglia Cervo) alle 12.30. A Biella (quartiere Riva) alle 13. E al Santuario di Oropa intorno alle 13.30.

«Va tenuto presente – ha aggiunto Borrione – che per garantire la massima sicurezza dei partecipanti, le strade interessate verranno temporaneamente chiuse al traffico. Secondo quanto verrà disposto da Questura e Prefettura, prima del passaggio del primo concorrente e fino alla conclusione del transito del gruppo. Il consiglio per gli automobilisti e per chi vuole raggiungere le località turistiche della zona è quindi quello di muoversi per tempo. In particolare chi deve recarsi a Bielmonte domenica mattina farebbe bene a farlo prima delle 11. Mentre chi è diretto al Santuario di Oropa dovrebbe salire entro mezzogiorno, per evitare di trovare i blocchi stradali».

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