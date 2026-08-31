Biellese-Borgosesia, momenti di tensione tra tifosi già prima del match

Momenti di forte tensione tra i tifosi già nelle fasi precedenti all’inizio della partita in occasione di Biellese-Borgosesia, match di Coppa Italia disputato ieri alle 18.

Biellese-Borgosesia, ultras bianconeri davanti all’ingresso riservato ai tifosi ospiti

Secondo quanto osservato dalle forze dell’ordine presenti, un gruppo di ultras della squadra di casa si sarebbe portato nell’area destinata all’ingresso della tifoseria ospite proprio mentre i sostenitori del Borgosesia facevano il loro ingresso nell’impianto, assumendo un atteggiamento volto a provocarli e a determinare un possibile avvicinamento tra le due tifoserie.

Le forze dell’ordine ristabiliscono la calma

La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine presenti sul posto e da una squadra del Reparto Mobile di Torino, il cui tempestivo intervento ha consentito di mantenere separate le tifoserie e impedire che la situazione potesse sfociare in episodi di violenza. Il questore di Biella, Delia Bucarelli, sta valutando le posizioni dei tifosi interessati dall’episodio, alla luce degli elementi raccolti durante le attività di servizio.

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