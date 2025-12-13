Biellese a Gozzano per tornare a vincere e rialzare la testa. Domani delicato appuntamento in trasferta per i bianconeri allo stadio “D’Albertas” (calcio d’inizio alle 14.30).

Biellese a Gozzano per tornare a vincere

Nelle ultime sei partite è arrivata una sola vittoria. Nel bilancio si aggiungono poi due pareggi e tre sconfitte. E’ chiaro come il momento sia piuttosto delicato.

La squadra è reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Ligorna, un 4-1 forse immeritato per quanto visto al “Pozzo-Lamarmora”. Ma che comunque ha fatto suonare più di un campanello di allarme nell’ambiente quando mancano due giornate alla pausa invernale.

In attesa di chiudere il 2025 tra una settimana contro il Vado, la “Biela” è attesa da una sfida estremamente delicata contro il Gozzano.

Quasi un derby, senza ombra di dubbio un incontro importante nell’economia di entrambe le contendenti. I rossoblù novaresi attualmente occupano un posto in zona play-out, con quattro lunghezze di svantaggio rispetto alla Biellese. L’obiettivo dei ragazzi di Luca Prina è ovviamente quello di fare risultato per non farsi risucchiare nelle sabbie mobili della bassa classifica.

Ma dovranno prestare parecchia attenzione ai rivali, allenati dall’ex giocatore bianconero Manuel Lunardon, peraltro squalificato. Nelle ultime sei giornate citate in precedenza ha infatti raccolto otto punti, ben sei in più dunque rispetto ai bianconeri.

Torna Di Cesare

Rispetto alla gara contro i genovesi, il tecnico laniero recupera Di Cesare, che ha scontato il turno di stop imposto dal giudice sportivo. E potrebbe concedere spazio a Menabò, ormai ristabilito dopo il lungo infortunio.

In dubbio capitan Pavan.

