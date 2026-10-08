Biella Sport Festival: tutto pronto per il gran finale. La kermesse ha acceso il Forum con i grandi campioni del basket e della pallavolo.

Dopo la sfida sotto le plance tra Olimpia Milano e Paok Salonicco, è stato il turno della seconda edizione del quadrangolare “Volley Sotto il Mucrone”. A darsi battaglia sono state Fenera Chieri ‘76, Millenium Brescia, UYBA Busto Arsizio e Volley Mulhouse-Alsace.

Biella Sport Festival: tutto pronto per il gran finale

Il terzo e ultimo evento promette ora ulteriore spettacolo. Domenica a sfidarsi sul più importante palcoscenico sportivo cittadino saranno due formazioni di Superlega maschile. Il Cuneo Volley e il Volley Prata di Pordenone. Primo servizio alle 17.

Sono tanti i campioni di livello internazionale, su entrambi i fronti. Da Ethan Champlin a Nathan Feral, passando da Manuel Coscione, Kirill Klets e Wout D’Heer. L’ultima gemma è lo schiacciatore Nooa Marttila: il finlandese, dopo aver contribuito a eliminare l’Italia negli ultimi Europei, si è di recente unito alla società friulana.

I biglietti

I biglietti sono ancora disponibili sul circuito VivaTicket, al link seguente: https://www.vivaticket.com/it/ticket/volley-sotto-il-mucrone-volley-maschile/313951?fbclid=IwY2xjawUxpQ5leHRuA2FlbQIxMABwZG9mBXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4YsNTc347_dCBBS7VbMhFpXJieF6zpCJpe0a6MfX2KKHWVdiYSqDJv9rdUAQ_aem_jBOn8W2nYBtqnyVoUQ2HPA. Domenica si potranno invece acquistare direttamente alla biglietteria del Forum, a partire dalle 15.

È prevista una modalità di acquisto dedicata alle società affiliate Fipav: il prezzo del tagliando d’ingresso avrà un costo di 5 euro, con il primo anello blu come settore di riferimento. Le società possono inviare una mail a marketing@scuolapallavolobiellese.it, indicando i nominativi dei tesserati. Successivamente verrà inviata una comunicazione con il conteggio dell’importo da corrispondere e le modalità di pagamento e di ritiro dei biglietti.

I bambini sotto i 10 anni avranno diritto al biglietto omaggio.

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