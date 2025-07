Biella Rugby, le date della stagione di A Elite. Dall’ormai lontano 1977, anno della sua fondazione, il club gialloverde ne ha fatta parecchia di strada. In 48 anni ha infatti raggiunto l’apice della palla ovale italiana e ora si appresta a disputare il suo primo campionato nella massima serie.

Nei giorni scorsi il Consiglio Federale ha deliberato formule e date dell’inizio della stagione 2025/26.

Ad aprire la nuova annata, tra il 27 e il 28 settembre prossimi saranno le dodici formazioni impegnate in Coppa Italia. Kermesse che si presenta con una formula rinnovata. Comporranno la griglia di partenza le dieci società partecipanti alla Serie A Elite, quindi appunto il XV gialloverde. Oltre alla squadra dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato e il Rugby Parabiago, formazione sconfitta proprio da capitan Vezzoli e compagni nello spareggio promozione.

Il campionato di serie A Elite prenderà invece il via sabato 11 ottobre e assegnerà il titolo di campione d’Italia nel fine settimana del 29 e 30 maggio 2026. Girone unico composto, come detto, da dieci squadre, vale a dire: Sitav Lyons, HBS Colorno, Valorugby Emilia, Fiamme Oro, Viadana 1970, Biella Rugby Club, Petrarca, Femi-CZ Rovigo Delta, Mogliano Veneto, Rangers Vicenza.

La formula

L’ultima classificata al termine della stagione regolare retrocederà in serie A, mentre le prima quattro accederanno ai play-off. Semifinali con sfide di andata e ritorno tra il 9 e 10 e il 16 e 17 maggio: qui cui si sfideranno la prima e la quarta da una parte e la seconda e la terza dall’altra. Finalissima in gara unica e sede da definire, lo ripetiamo, tra il 29 e il 30 maggio.

