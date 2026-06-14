CircondarioSalute
Le farmacie di turno
Le attività che oggi rimangono aperte sono cinque: a Biella, Quaregna, Ponzone, Candelo e Zubiena
Le farmacie di turno oggi, domenica 14 giugno:
- Balestrini (Biella), via Pietro Micca 8, telefono 015-252.20.71
- Boglio (Quaregna), via Martiri della Libertà 7, telefono 015-92.22.41 (dalle 8 alle 20)
- Rollone (Ponzone), via Provinciale 133, telefono 015-77.70.90 (dalle 20 alle 9)
- Robiolio (Candelo), via Libertà 100, telefono 015-253.60.73 (dalle 9 alle 20)
- Farmacia Sant’Andrea (Zubiena), Casale Filippi 8, telefono 015-256.45.19 (dalle 20 alle 9)
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